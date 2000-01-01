Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







фото из соцсети 28.09 11:47   MIGnews.com

Рыба небесная: в Мексике прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики, в городке Тампико произошло невероятное природное явление. Из дождевого облака вместе с каплями воды на землю посыпались рыбы. Об этом сообщили специалисты Управления гражданской обороны штата Тамаулипас в Facebook.

"Любопытно. В Тампико прошел небольшой дождь с маленькими рыбками, которые буквально упали с неба", - отметили в Управлении.



Такие явления происходят чаще всего после штормов и смерчей. Несколько дней назад возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, порывы ветра которого достигали 72 километров в час.

Отметим, что это не первая природная аномалия. Например, в 2007 году дождь из лягушек прошел в испанском городке Эль-Ребольедо, а в начале января 2011 года в Швеции с неба ночью упали несколько сотен птиц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:32
Лидер "Христианского государства" убил ради денег соседку
12:10
Склады с ракетами в Виннице охраняли пьяные офицеры
11:33
Видео: избиение охранников в приемном покое больницы Ихилов
11:07
Американские СМИ сообщили о политрекламе купленной Россией
10:40
"С болью следует признать - Шефтели победили"
10:40
Глава Facebook отверг обвинения Трампа в сговоре против него
10:05
Сотни людей попрощались с солдатом, погибшим в Голанах
09:30
Примером для других: РФ уничтожила свое химическое оружие
09:10
Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
08:43
Умер основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер
08:32
Нетаниягу ответит на дипломатическую войну палестинцев
08:21
Кортеж Трампа попал в аварию
08:05
Регев: БАГАЦ поддержал BDS
07:49
Рассказ солдатки о теракте в Хар Адар
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus