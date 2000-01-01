28.09 11:47 MIGnews.com

Рыба небесная: в Мексике прошел дождь из рыб

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На северо-востоке Мексики, в городке Тампико произошло невероятное природное явление. Из дождевого облака вместе с каплями воды на землю посыпались рыбы. Об этом сообщили специалисты Управления гражданской обороны штата Тамаулипас в Facebook."Любопытно. В Тампико прошел небольшой дождь с маленькими рыбками, которые буквально упали с неба", - отметили в Управлении.Такие явления происходят чаще всего после штормов и смерчей. Несколько дней назад возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм Пилар, порывы ветра которого достигали 72 километров в час.Отметим, что это не первая природная аномалия. Например, в 2007 году дождь из лягушек прошел в испанском городке Эль-Ребольедо, а в начале января 2011 года в Швеции с неба ночью упали несколько сотен птиц.