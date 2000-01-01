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Фото из соцсети 28.09 12:32   MIGnews.com

Лидер "Христианского государства" убил ради денег соседку

Задержанный за давление на кинотеатры лидер "Христианского государства" ( Запрещена в РФ) Александр Калинин, имеет судимость за убийство соседки и разбой, сообщила пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина.

По сообщению представителя суда, в мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 года колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которое было совершено в Норильске в 2002 году.

"В июле 2002 года Калинин узнал, что у соседки есть деньги, и сообщил об этом двум знакомым наркоманам. Сначала знакомые без него попытались попасть в квартиру, но женщина не открывала. Открыла она Калинину, которого знала. Все трое ворвались, забрали 75 тыс. рублей, задушили женщину и ушли. Задержали его в сентябре 2002 года", - сообщила Наталья.

Представитель суда добавила, что в январе 2003-го Калинин был осужден на два года условно по статье за подделку документов.

По делу "Матильды" Калинин будет находиться в СИЗО до 22 ноября.
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