28.09 13:17 MIGnews.com
Два человека пострадали в Тель-Авиве из-за упавшего дерева
В четверг, 28 сентября, два человека получили травмы в результате падения дерева на улице Шай Агнон в Тель-Авиве.
Один из пострадавших, 23 лет, получил травмы конечностей. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Второй ранен легко.
Медики службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Причины падения дерева неизвестны - погода была безветренной.
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