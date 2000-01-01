28.09 13:17 MIGnews.com

Два человека пострадали в Тель-Авиве из-за упавшего дерева

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В четверг, 28 сентября, два человека получили травмы в результате падения дерева на улице Шай Агнон в Тель-Авиве.Один из пострадавших, 23 лет, получил травмы конечностей. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Второй ранен легко.Медики службы "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.Причины падения дерева неизвестны - погода была безветренной.