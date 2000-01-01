28.09 14:41 MIGnews.com

Из-за сбоя системы чек-ин: хаос в аэропортах по всему миру

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Международные СМИ сообщают о том, что из-за сбоя в компьютерном обеспечении систем чек-ин в крупнейших аэропортах откладываются рейсы и наблюдаются серьезные сбои в расписании полетов.Сбой в программе Amadeus Altea затронул 125 авиакомпаний.Сообщается о хаосе в аэропортах Сингапура, Цюриха, Мельбурна, Йоханнесбурга.Пассажиры сообщают о задержках с чек-ин и посадкой в аэропортах Вашингтона, Шарль де Голль в Париже, Хитроу и Гатвик в Лондоне.Компания Amadeus подтвердила, что столкнулась с “сетевой ошибкой” и сообщила, что “обслуживание клиентов постепенно восстанавливается”.