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twitter.com 28.09 16:25   MIGnews.com

Мадрид: после стрельбы в метро, арестованы 2 человека

В мадридском метро произошла стрельба, по утверждениям СМИ и пользователей соцсетей. Инцидент произошел в четверг, 28 сентября.

По сообщению газеты El Pais, людей эвакуировали из вагонов поезда на одной из линий метрополитена, движение на которой приостановлено в обоих направлениях.

Полиция оцепила зону инцидента.

Также сообщается, что по делу о стрельбе в метро арестовали двух подозреваемых. О погибших и пострадавших не сообщается.

Официального подтверждения данных от властей пока не поступало.
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