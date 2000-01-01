28.09 16:25 MIGnews.com

Мадрид: после стрельбы в метро, арестованы 2 человека

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В мадридском метро произошла стрельба, по утверждениям СМИ и пользователей соцсетей. Инцидент произошел в четверг, 28 сентября.По сообщению газеты El Pais, людей эвакуировали из вагонов поезда на одной из линий метрополитена, движение на которой приостановлено в обоих направлениях.Полиция оцепила зону инцидента.Также сообщается, что по делу о стрельбе в метро арестовали двух подозреваемых. О погибших и пострадавших не сообщается.Официального подтверждения данных от властей пока не поступало.