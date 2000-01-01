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28.09 17:55   MIGnews.com

ISIS взяло в плен солдат армии РФ

Боевики террористической организации "Исламское Государство" известной как ISIS , захватили в плен двух солдат российской армии. Также террористы захватили одного военного сирийской армии.

Об этом сообщает информационное агентство Amaq в четверг, 28 сентября.

По данным агентства военнослужащие были схвачены боевиками ISIS в городе Аль-Шола расположенный вдоль дороги, связывающей Дейр эз-Зор и Сухну.

Инцидент произошел, когда группа террористов прорвалась в восточный город, после чего начались бои между боевиками и военнослужащими, находившимися там.
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