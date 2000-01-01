28.09 10:05 MIGnews.com

Сотни людей попрощались с солдатом, погибшим в Голанах

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На военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме состоялись похороны 22-летнего сержанта Авиноама Коэна, который погиб в аварии во время учений на Голанских высотах. Сотни людей приняли участие в церемонии погребения.22-летний Коэн из района Санхедрия в Иерусалиме. Он служил в батальоне 411 артиллерийского корпуса и был учеником йешивы Элон-Море.На похоронах присутствовали члены семьи, сослуживцы и друзья из ешивы Коэна, а также министр образования Израиля Нафтали Беннетт. Сестра Коэна, которая родила несколько часов после аварии, прибыла на военное кладбище на кладбище горы Герцль прямо из больницы на носилках."Сегодня ЦАХАЛ потерял одного из лучших солдат", - сказал с прискорбием отец Коэна, Шимон."Сегодня народ Израиля потерял чистую душу прямо перед Йом-Киппуром. Больно, но принимаем это", - продолжил он.Брат погибшего, Саги сказал в своей речи, что Авиноаму "пришлось бороться за все в своей жизни и всегда преодолевать препятствия на пути к своим целям", добавив, что "многому научился у своего брата"."Он был праведным и честным человеком, чистым, трудолюбивым", - со слезами на глазах говорил дядя Коэна."Три недели назад он повредил палец, и все равно не хотел отдыхать. Он настаивал на продолжении своей службы", - сказал он."Коэн говорил, что он не может оставить своих товарищей одних на службе", - добавил дядя сержанта.Подполковник Ави Мизрахи, командир артиллерийского батальона 411, в котором служил Коэн, сказал в своей речи, что его всегда удивляло желание Коэна служить.