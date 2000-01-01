28.09 08:21 MIGnews.com
Кортеж Трампа попал в аварию
По дороге в аэропорт Индианаполиса в штате Индиана, кортеж президента США Дональда Трампа попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает телеканал Fox 59.
Сообщается, что в результате ДТП пострадал полицейский, который ехал на мотоцикле и сопровождал кортеж президента. Он не справился с управлением, после чего упал.
У сотрудника полиции диагностировали перелом лодыжки, а также подозрение на сотрясение мозга. При этом его состояние оценивается как удовлетворительное.
В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением о налоговой реформе. Его самолет уже успешно приземлился в Вашингтоне.
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