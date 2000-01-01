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Глава службы безопасности ХАМАС вышел из больницы | Фото:28.10 16:10   MIGnews.com

Глава службы безопасности ХАМАС вышел из больницы

Глава службы безопасности ХАМАС в Секторе Газа генерал-майор Тауфик Абу Наим вышел из больницы, менее чем через день после того, как он был ранен в результате покушения. Об этом в субботу, 28 октября сообщает JP.

"Самочувствие генерала Тауфика Абу Наима сейчас хорошие, ему уже лучше", - написал в своем Twitter представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра.

Тауфик Абу Наим был ранен в пятницу при взрыве его джипа в одном из районов палестинского анклава.

По информации телеканала "Аль-Маядин", автомобиль главы службы безопасности взорвался в момент, когда Абу Наим выходил из мечети в лагере Эн-Насират в центре Газы. Он был госпитализирован с легкими ранениями. Министерство внутренних дел сектора начало расследование по факту покушения.

Представитель Министерства внутренних дел "ХАМАСа" Ийяд аль-Базим в информационном коммюнике заявил, что Тауфик Абу Наим был ранен при взрыве автомобиля в лагере беженцев Нусейрат.

Представитель "ХАМАС" Фаузи Бархум отметил, что попытка покушения на Тауфика Абу Наима подрывает безопасность и стабильность в секторе Газа, а также сплоченность и национальное примирение палестинского народа. Он призвал силы безопасности привести преступников к ответственности в соответствии с законом.
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