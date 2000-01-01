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В Испании тысячи людей вышли на митинг за единство страны | Фото:28.10 17:10   MIGnews.com

В Испании тысячи людей вышли на митинг за единство страны

Тысячи людей утром в субботу, 28 октября, собрались на одной из площадей Мадрида, чтобы выразить свою поддержку единства Испании. Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что людей было меньше, чем на аналогичной акции 7 октября, однако участники акции были настроены так же решительно.

Большинство собравшихся на мадридской площади Колон принесли с собой государственные флаги, многие использовали красно-желтые полотна как накидки. Под музыку участники акции скандировали: "Да здравствует Испания! Да здравствует Каталония!" или лозунги с призывом отправить в тюрьму Карлеса Пучдемона, которого правительство страны отстранило от должности главы региона.

Некоторые участники демонстрации выкрикивали лозунги "Испания единственная", "За переворот – в тюрьму". Кроме того, они собрались выразить поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии, призвав его "не быть слабым".

"Статьи 155, одобренной вчера сенатом недостаточно. Нужно, чтобы предатели отвечали за свои поступки, мы требуем тюрьмы для организаторов переворота" - заявил один из организаторов акции.

Из-за демонстрации было перекрыто движение по нескольким улицам столицы. К акции также присоединились некоторые испанские политики, в том числе сторонники правящей Народной партии. По данным полиции, которая обеспечивала соблюдение порядка в ходе митинга, никаких инцидентов во время демонстрации зафиксировано не было.

В пятницу, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В свою очередь Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Вслед за этим Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.
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