28.10 19:31 MIGnews.com

В Афганистане разбился вертолет с американскими военными

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В афганской провинции Логар в пятницу вечером разбился вертолет с американскими военными один из которых погиб, шестеро членов экипажа серьёзно пострадали.Об этом говорится в сообщении миссии НАТО в Афганистане Resolute Support, передает в субботу, 28 октября Fox News.Всего на борту находились семь американских военнослужащих."Мы можем подтвердить, что крушение вертолета не было результатом действий противника. Еще шесть американских членов экипажа пострадали в результате аварии, и всем им предоставляется медицинская помощь", - говорится в сообщении."Мы глубоко опечалены потерей нашего товарища. От имени всей миссии Resolute Support мы выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего товарища ", - сказал генерал Джон Николсон, командующий миссии Resolute Support.По предварительной информации, вертолет разбился во время совершения аварийной посалки после того, как, взлетая, он зацепил дерево.