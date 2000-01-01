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В Непале автобус свалился в реку, погибли более 30 человек | Фото:28.10 20:28   MIGnews.com

В Непале автобус свалился в реку, погибли более 30 человек

В центральном Непале сегодня, 28 октября переполненный пассажирами автобус съехал с дороги и упал в реку Трисули, в результате чего погиб по меньшей мере 31 человек. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает AFP.

Среди погибших 11 детей. В местные больницы доставлены 16 пассажиров, которые пострадали в результате падения.

15 пассажирам, несмотря на полученные ранения, удалось спастись. Число жертв аварии может быть куда больше, ведь автобус был переполненным. В салоне, по словам выживших, находились человек 50 минимум, еще какое-то количество людей ехали на крыше автобуса.

Полиция ведет спасательную операцию и не исключено, что в процессе могут быть выявлены другие дела жертв ДТП. Автобус пока остается в реке.

Известно, что автобус ехал из юго-восточного города Раджбирадж в Катманду.

По словам очевидцев, водитель был предположительно пьян. После того как его вытащили из-под обломков автобуса, он скрылся. По данным полиции, в результате ДТП водитель был ранен. Его ищут правоохранители.
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