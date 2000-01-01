28.12 10:06 MIGnews.com

Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

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Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом и дал распоряжение полиции "в плен никого не брать", если их жизням будет угрожать опасность. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии."Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт, - сказала он, напомнив, что совсем недавно Федеральная служба безопасности "пресекла еще одну попытку теракта" в России.А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам (речь идет о исламистах, воевавших в Сирии), вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными", - задал риторический вопрос Путин."Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - приводит слова лидера РФ "Интерфакс".Вечером 27 декабря в Петербурге в одном из магазинов сети "Перекресток" сработала самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Ее мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек. Сообщается, что среди пострадавших погибших нет. Сотрудники Следственного комитета не квалифицировали происшествие как теракт, возбудив уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.