28.12 10:48 MIGnews.com

В США отец застал своего сына во время секса с учительницей

Dad allegedly finds 13-year-old child having sex with Bay City teacher



Rachel Gonzalez, 44https://t.co/XzVXutRPQl via @ABC13Houston — CTA513 (@CTA513) 27 декабря 2017 г.

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В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником. Об этом в четверг, 28 декабря сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на полицию штата.Женщину поймал отец ученика во время секса внутри салона автомобиля, передает телеканал.С заявлением он обратился к правоохранителям.Задержанная, Рэйчел Гонзалез работает учительницей в одной из местных школ. Женщинуобвиняют в том, что она поддерживала непристойные отношения с учеником, отмечает издание.Сообщение, которое поступило стражам порядка, шокировало оперативников, Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.Ее судьбу в будущем будет вершить суд, который вынесет справедливый приговор по данному делу. Кроме того, сотрудники полиции Техаса прорабатывают информацию о возможном причастии учительницы к иным развратным действиям.По словам мужчины, его сын и учительница школы занимались сексуальной утехой просто на заднем сидении автомобиля, припаркованного недалеко от учебного заведения.