В США отец застал своего сына во время секса с учительницей

Задержанная, Рэйчел Гонзалез работает учительницей в одной из местных школ. Женщинуобвиняют в том, что она поддерживала непристойные отношения с учеником, отмечает издание.
Сообщение, которое поступило стражам порядка, шокировало оперативников, Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.
Ее судьбу в будущем будет вершить суд, который вынесет справедливый приговор по данному делу. Кроме того, сотрудники полиции Техаса прорабатывают информацию о возможном причастии учительницы к иным развратным действиям.
По словам мужчины, его сын и учительница школы занимались сексуальной утехой просто на заднем сидении автомобиля, припаркованного недалеко от учебного заведения.