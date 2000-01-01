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В США отец застал своего сына во время секса с учительницей | Фото:28.12 10:48   MIGnews.com

В США отец застал своего сына во время секса с учительницей

В Техасе 44-летняя учительница занялась сексом со своим 13-летним учеником. Об этом в четверг, 28 декабря сообщает телеканал ABC 13 со ссылкой на полицию штата.

Женщину поймал отец ученика во время секса внутри салона автомобиля, передает телеканал.

С заявлением он обратился к правоохранителям.


Задержанная, Рэйчел Гонзалез работает учительницей в одной из местных школ. Женщинуобвиняют в том, что она поддерживала непристойные отношения с учеником, отмечает издание.

Сообщение, которое поступило стражам порядка, шокировало оперативников, Обнаружив доказательства близких взаимоотношений учительницы и ученика, стражи порядка арестовали женщину.

Ее судьбу в будущем будет вершить суд, который вынесет справедливый приговор по данному делу. Кроме того, сотрудники полиции Техаса прорабатывают информацию о возможном причастии учительницы к иным развратным действиям.

По словам мужчины, его сын и учительница школы занимались сексуальной утехой просто на заднем сидении автомобиля, припаркованного недалеко от учебного заведения.
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