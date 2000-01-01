28.12 10:38 MIGnews.com

В Кабуле произошел двойной теракт: 40 человек погибли

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В столице Афганистана произошел двойной теракт, в результате которого, погибли около 40 человек и 30 получили ранение, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на представителя МВД.По данным агентства, целью нападений стали здание местного СМИ и культурный центр Кабула.Первый взрыв прогремел 28 декабря, утром, на западе города. Позднее произошел и второй – сработали две магнитные мины, установленные на стенах здания культурного центра. Взрывные устройство привел в действие террорист-смертник, однако ответственность на себя еще не взяла ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.Как утверждает телеканал 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к взрывам.