28.12 11:37 MIGnews.com

В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших

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В западной Германии туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.Об этом в четверг, 28 декабря сообщает Deutsche Welle.Инцидент произошел около города Дуйсбург. Корабль под названием Swiss Crystal направлялся в Нидерланды. В момент аварии на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа.По данным издания, авария произошла около 20:50, а перед тем, как врезаться в мост, корабль сел на мель.Прибывшие на место спасатели сняли с борта всех пассажиров, а аварийное судно было отбуксировано в ближайший речной порт.Пострадавших доставили в больницы, остальные пассажиры продолжили путешествие на другом корабле, отмечает издание.Причины аварии пока неизвестны. Немецкие полицейские начали расследование аварии. Мост, по которому проходит автомагистраль, на некоторое время закрыли в качестве меры предосторожности.