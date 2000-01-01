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В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших | Фото:28.12 11:37   MIGnews.com

В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших

В западной Германии туристический теплоход врезался в мост на реке Рейн. В результате аварии пострадали 29 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел около города Дуйсбург. Корабль под названием Swiss Crystal направлялся в Нидерланды. В момент аварии на борту находились 103 пассажира и 26 членов экипажа.

По данным издания, авария произошла около 20:50, а перед тем, как врезаться в мост, корабль сел на мель.

Прибывшие на место спасатели сняли с борта всех пассажиров, а аварийное судно было отбуксировано в ближайший речной порт.

Пострадавших доставили в больницы, остальные пассажиры продолжили путешествие на другом корабле, отмечает издание.

Причины аварии пока неизвестны. Немецкие полицейские начали расследование аварии. Мост, по которому проходит автомагистраль, на некоторое время закрыли в качестве меры предосторожности.
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