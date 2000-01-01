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Умерла известная писательница Ронит Маталон | Фото:28.12 11:53   MIGnews.com

Умерла известная писательница Ронит Маталон

В возрасте 58 лет скончалась известная израильская писательница и публицист, обладатель многочисленных премий в области литературы Ронит Маталон.

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает Arutz Sheva.

На протяжении последних двух лет она страдала онкологическим заболеванием, отмечает издание.

Ронит Маталон родилась в в 1959 году в Ганей-Тиква в семье выходцев из Египта. Изучала литературу и философию в университете Тель-Авива.

Многие годы она проработала в газете "Гаарец", готовя репортажи из Газы, Иудеи и Самарии. Она была активной феминисткой, входила в руководство "Бецелем", а в 2013 году даже пыталась баллотироваться в кнессет от партии МЕРЕЦ.

Ронит Маталом была также лауреатом премии Бреннера 2017 года за книгу "И невеста закрыла дверь". За день до смерти писательницы эту премию получила ее дочь, которая на церемонии зачитала речь, надиктованную матерью.

Многие произведения писательницы носят автобиографический характер. Ряд книг переведены на иностранные языки.

У Ронит Маталон осталось двое детей: Даниэль (33 лет) и Талья (26 лет). Время и место похорон Ронит Маталон не сообщается.
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