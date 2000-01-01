28.12 11:40 MIGnews.com

Аверьянов рассказал о перестрелке на фабрике "Меньшевик"

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Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил, что стрелял в людей, пришедших на предприятие в целях самообороны, поскольку ему угрожали огнестрельным оружием, передает "Интерфакс", ссылаясь на слова информированного источника.По словам собеседника, в ходе допроса Аверьянова, задержанный рассказал, что на территорию предприятия ворвались представители нынешнего владельца фабрики, и один из них достал пистолет, направив оружие в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, мужчина воспользовался своим карабином "Сайга", но в ходе перестрелки попал в охранника Алексея Осипова, который зашел в здание, чтобы проверить что происходит.Агентство отмечает, что правоохранители подсчитали количество изъятых гильз с места происшествия – их оказалось 21-а. (6 шесть выпущенных из ружья и 15 из пистолета). Также источник "Интерфакса" сообщил, что утром в среду на фабрику пришло 10 человек, включая судебного пристава.Как сообщает РИА Новости, Аверьянова сегодня утром задержали на складе типографии газеты "Правда"Инцидент произошел вчера, 27 декабря, на территории фабрики "Меньшевик" в Москве. Как сообщалось ранее в СМИ, бывший директор предприятия, неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват его фирмы. Но как пояснили в Генпрокуратуре, его компания была хроническим должником. Эту информацию подтвердили бывшие работники "Меньшевика", заявив, что на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.