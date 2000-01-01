Аверьянов рассказал о перестрелке на фабрике "Меньшевик"
Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил, что стрелял в людей, пришедших на предприятие в целях самообороны, поскольку ему угрожали огнестрельным оружием, передает "Интерфакс", ссылаясь на слова информированного источника.
По словам собеседника, в ходе допроса Аверьянова, задержанный рассказал, что на территорию предприятия ворвались представители нынешнего владельца фабрики, и один из них достал пистолет, направив оружие в его сторону. Опасаясь за свою жизнь, мужчина воспользовался своим карабином "Сайга", но в ходе перестрелки попал в охранника Алексея Осипова, который зашел в здание, чтобы проверить что происходит.
Агентство отмечает, что правоохранители подсчитали количество изъятых гильз с места происшествия – их оказалось 21-а. (6 шесть выпущенных из ружья и 15 из пистолета). Также источник "Интерфакса" сообщил, что утром в среду на фабрику пришло 10 человек, включая судебного пристава.
Как сообщает РИА Новости, Аверьянова сегодня утром задержали на складе типографии газеты "Правда"
Инцидент произошел вчера, 27 декабря, на территории фабрики "Меньшевик" в Москве. Как сообщалось ранее в СМИ, бывший директор предприятия, неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват его фирмы. Но как пояснили в Генпрокуратуре, его компания была хроническим должником. Эту информацию подтвердили бывшие работники "Меньшевика", заявив, что на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.