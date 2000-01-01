28.12 12:43 MIGnews.com

Видео: подозреваемый в теракте, заходит в "Перекресток"

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В сети появилось видеозапись с камер наблюдения супермаркета "Перекресток", на которой видно подозреваемого в подрыве магазина в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано на канале издания "Фонтанка" в Youtube.На видео видно, как молодой человек пришел в магазин под видом покупателя и оставил свой рюкзак в камере хранения примерно за полчаса до подрыва. Как сообщает "Фонтанка", подозреваемый вышел из маршрутки, которая ехала со стороны метро "Черная речка". На вид он крепкого телосложения и неславянской национальности, одет был в зеленую курточку с капюшоном.Войдя в магазин, он последовал к камерам хранения, где оставил свой рюкзак бежевого цвета, а после – полторы минуты изображал покупателя. Вскоре вышел без рюкзака из "Перекрестка" и затерялся среди толпы.Напомним, в результате взрыва в петербургском супермаркете пострадали 13 человек: пять человек от госпитализации отказались, трое пострадавших остаются в больницах в удовлетворительном состоянии и еще пятеро — в состоянии средней тяжести. Президент России Владимир Путин назвал содеянное терактом и распорядился "не брать в плен" виновных в преступлении, если жизням сотрудников правоохранительных органов будет угрожать опасность.