28.12 13:54 MIGnews.com

В Турции осуждены десятки сторонников Гюлена

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Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).Об этомв четверг, 28 декабря сообщает агентство Anadolu.Среди осужденных, приговоренных к срокам от одного до 12 лет, юристы, бывший начальник полиции и координатор ячеек организации. Накануне стало известно, что по подозрению в связях с ФЕТО силами безопасности Турции задержаны еще 54 человека.Напомним, 15 июля минувшего года группа турецких солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, в результате столкновений погибли 250 человек, более 2 тысяч получили ранения.Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тысяч человек. Формально под арест попали порядка 40 тысяч человек из рядов военнослужащих и полицейских.