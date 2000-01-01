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В Турции осуждены десятки сторонников Гюлена | Фото:28.12 13:54   MIGnews.com

В Турции осуждены десятки сторонников Гюлена

Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции приговорили 27 человек к различным тюремным срокам за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО).

Об этомв четверг, 28 декабря сообщает агентство Anadolu.

Среди осужденных, приговоренных к срокам от одного до 12 лет, юристы, бывший начальник полиции и координатор ячеек организации. Накануне стало известно, что по подозрению в связях с ФЕТО силами безопасности Турции задержаны еще 54 человека.

Напомним, 15 июля минувшего года группа турецких солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, в результате столкновений погибли 250 человек, более 2 тысяч получили ранения.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.

В общей сложности после путча в Турции были уволены или задержаны около 125 тысяч человек. Формально под арест попали порядка 40 тысяч человек из рядов военнослужащих и полицейских.
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