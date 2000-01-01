ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на агентство Afghan Voice и культурный центр шиитов в Кабуле.
Об этом в четверг, 28 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков ИГИЛ.
В сообщении, обнародованном информагентством террористов Amaq, сказано, что атака была произведена боевиком ИГ, на котором был пояс с взрывчаткой. Кроме того, были задействованы и другие взрывчатые вещества.
При этом никаких подтверждений причастности группировки к теракту агентство не представило.
Напомним, по меньшей мере 40 человек погибли и еще 30 получили ранения во время атаки террориста-смертника на шиитскую культурно-религиозную организацию в западной части афганской столицы.
Группировка "Талибан" сразу же обнародовала заявление о своей непричастности к теракту.