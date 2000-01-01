Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле | Фото:28.12 14:48   MIGnews.com

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на агентство Afghan Voice и культурный центр шиитов в Кабуле.

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков ИГИЛ.

В сообщении, обнародованном информагентством террористов Amaq, сказано, что атака была произведена боевиком ИГ, на котором был пояс с взрывчаткой. Кроме того, были задействованы и другие взрывчатые вещества.

При этом никаких подтверждений причастности группировки к теракту агентство не представило.

Напомним, по меньшей мере 40 человек погибли и еще 30 получили ранения во время атаки террориста-смертника на шиитскую культурно-религиозную организацию в западной части афганской столицы.

Группировка "Талибан" сразу же обнародовала заявление о своей непричастности к теракту.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:37
Обама снова возглавил "рейтинг восхищение" американцев
13:54
В Турции осуждены десятки сторонников Гюлена
13:08
В Тель-Авиве построили самую высокую башню из Lego
13:01
Палестинец снова пришел с бомбой в военный трибунал
12:48
Трамп заявил, что при нем сократилась численность ИГ в Сирии
12:43
Видео: подозреваемый в теракте, заходит в "Перекресток"
12:28
В Тель-Авиве появились графитти в поддержку Ахад Тамими
12:14
Партия "Еш Атид" требует отменить закон о рекомендациях
12:08
Амсалем: трюки оппозиции не сработали
11:53
Умерла известная писательница Ронит Маталон
11:40
Аверьянов рассказал о перестрелке на фабрике "Меньшевик"
11:37
В Германии теплоход врезался в мост: десятки пострадавших
11:13
Мэр Лондона: Трамп "не приветствуется" в Великобритании
10:48
В США отец застал своего сына во время секса с учительницей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus