28.12 16:25 MIGnews.com

Поселенцы атаковали арабскую деревню Бурин

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Группа поселенцев из Ицхара совершила набег на арабскую деревню Бурин после того, как молодые палестинцы забросали камнями автомобили израильтян, проезжающих мимо деревни. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на организацию "Еш дин".По словам представителей организации в четверг, 28 декабря, группа поселенцев ворвалась в школу во время учебного процесса. Также в результате набега пострадали три машины, которые принадлежали местным учителям.По словам поселенцев, это стало ответной реакцией на поведение арабов, которые швыряли камни в машины израильтян.На место происшествия прибыли солдаты ЦАХАЛа и разогнали нападающих. Представитель ЦАХАЛа отметил, что среди нарушителей были как палестинцы, так и израильтяне.