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Германия: беженец подозревается в убийстве своей экс-подруги | Фото: Thinkstock28.12 16:54   MIGnews.com

Германия: 15-летний беженец зарезал подругу

В Германии полиция арестовала 15-летнего беженца из Афганистана по подозрению в совершении смертельного нападения на свою бывшую подругу, гражданку Германии. По сообщениям Fox News, подросток напал с ножом на свою бывшую подругу (которая была того же возраста) в аптеке.

Инцидент произошел в среду, 27 декабря, в немецком городе Кандель, который расположен недалеко от французской границы. Уточняется, что встреча бывших возлюбленных была случайной, и в итоге обернулась настоящей трагедией.

Отмечается, что от полученных ранений девушка скончалась.

Суд продлил арест подозреваемого, чье имя власти не называют. Расследование продолжается.

В полиции отметили, что беженец прибыл в Германию в апреле прошлого года. Подростки встречались несколько месяцев, но в этом месяце жертва нападения решила разорвать отношения с мигрантом.
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