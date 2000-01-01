28.12 16:54 MIGnews.com

Германия: 15-летний беженец зарезал подругу

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В Германии полиция арестовала 15-летнего беженца из Афганистана по подозрению в совершении смертельного нападения на свою бывшую подругу, гражданку Германии. По сообщениям Fox News, подросток напал с ножом на свою бывшую подругу (которая была того же возраста) в аптеке.Инцидент произошел в среду, 27 декабря, в немецком городе Кандель, который расположен недалеко от французской границы. Уточняется, что встреча бывших возлюбленных была случайной, и в итоге обернулась настоящей трагедией.Отмечается, что от полученных ранений девушка скончалась.Суд продлил арест подозреваемого, чье имя власти не называют. Расследование продолжается.В полиции отметили, что беженец прибыл в Германию в апреле прошлого года. Подростки встречались несколько месяцев, но в этом месяце жертва нападения решила разорвать отношения с мигрантом.