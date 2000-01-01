28.12 17:26 MIGnews.com

Репатрианта обвинили в попытке присоединиться к ISIS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Репатрианта из Беларуси, который позже обратился в ислам, признали виновным в попытке присоединиться к боевикам террористической организации "Исламское Государство" (ISIS) в Сирии.Окружной суд в Нацарете в среду, 27 декабря, вынес обвинения 40-летнему Валентину Мазалевскому. Отец 5 детей, проживающий в деревне Шибли-Умм аль-Ганам на севере Израиля, был арестован израильскими силами безопасности в феврале 2017 года за попытку присоединится к джихадистам.Согласно информации ШАБАКа, Мазалевский купил билет в Турцию в одну сторону, чтобы там пересечь границу с Сирией и присоединиться к боевикам ISIS.Отмечается, что он был активным участником онлайн-группы сторонников группировки и заявлял о готовности отправиться на фронт. Кроме того, он скоординировал свою поездку с исламистами.Валентин Мазалевский принял ислам в 2000 году, после того, как встретил свою будущую жену, жительницу Шибли.Подозреваемый опроверг обвинения, и заявил, что собирался отправиться в Сирию, чтобы вести там религиозный образ жизни подобающий мусульманину.Ожидается, что приговор репатрианту из Беларуси будет вынесен в феврале 2018 года.