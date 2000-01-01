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Сауды нанесли удар по Йемену, около 70 погибших | Фото: Thinkstock28.12 18:52   MIGnews.com

Сауды нанесли удар по Йемену, около 70 погибших

По меньшей мере, 68 человек стали жертвами авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией. Отмечается, что Сауды нанесли удары по двум йеменскиv провинциям во вторник, 26 декабря.

Об этом сообщил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Йемене Джейми Макголдрик в четверг, 28 декабря.

Первый удар поразил рынок в провинции Таиз, жертвами которого стали 54 человека, отметил представитель ООН. Также еще 32 человека получили ранения.

Второй авиаудар был нанесен в провинции Ходейда, в результате которого погибла целая семья из 14 человек.
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