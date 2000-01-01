29.12 04:23 MIGnews.com

Лондон: неизвестный облил женщину кислотой

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Неизвестный злоумышленник напал на женщину в восточной части Лондона и облил её кислотой. Об этом сообщается RT ссылкой на заявление полиции города.Отмечается, что в результате нападения 26-летняя женщина получила серьёзные ожоги лица и ноги. Инцидент произошел в четверг вечером, 28 декабря.Правоохранителям пока не удалось задержать кого-либо.В настоящий момент офицеры изучают записи с видеокамер и проводят ряд проверок, направленных на обнаружение подозреваемого, которого жертва атаки не смогла разглядеть.