29.12 04:23 MIGnews.com
Лондон: неизвестный облил женщину кислотой
Неизвестный злоумышленник напал на женщину в восточной части Лондона и облил её кислотой. Об этом сообщается RT ссылкой на заявление полиции города.
Отмечается, что в результате нападения 26-летняя женщина получила серьёзные ожоги лица и ноги. Инцидент произошел в четверг вечером, 28 декабря.
Правоохранителям пока не удалось задержать кого-либо.
В настоящий момент офицеры изучают записи с видеокамер и проводят ряд проверок, направленных на обнаружение подозреваемого, которого жертва атаки не смогла разглядеть.
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