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Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику | Фото: Thinkstock29.12 03:38   MIGnews.com

Врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику

В Малайзии врач нечаянно отрезал пенис 10-летнему мальчику во время обрезания. Инцидент произошел в городе Каджанг, штат Селангор в 2016 году, сообщает The Malay Mail Online.

Отмечается, что 52-летнего врача Алахари Хашима обвинили в причинении тяжелого увечья ребенку, незаконном занятии частной медицинской практикой и содержании незарегистрированной частной клиники.

Горе-врачу грозит 2 года тюрьмы и штраф до двух тысяч малайзийских ринггитов. Частная медицинская практика без лицензии карается тюремным заключением на срок до шести лет и штрафом до 300 тысяч ринггитов, отмечает издание.

За содержание незарегистрированной клиники в Малайзии штрафуют на сумму до двух тысяч ринггитов.

Во время судебного заседания адвокат призвал к снисходительному отношению к подсудимому. По его словам, после инцидента клинику закрыли, и врач лишился практики. Теперь ему приходится растить четырех детей школьного возраста без регулярного дохода.
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