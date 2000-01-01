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На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта | Фото:28.12 08:28   MIGnews.com

На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта

Частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X пробил ограждение и врезался в здание, где находятся офисы строительной компании Polidano Group. К счастью, никто не пострадал.

Об этом в четверг, 28 декабря сообщает газета Times of Malta.

По данным издания, людей на борту лайнера не было.

На место происшествия прибыли представители аэропорта, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта.

"Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило сильных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил", — сообщил газете представитель компании Жан-Поль Саммут.

Управление по транспорту Мальты и администрация воздушной гавани проводят расследование.
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