28.12 08:28 MIGnews.com

На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта

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Частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X пробил ограждение и врезался в здание, где находятся офисы строительной компании Polidano Group. К счастью, никто не пострадал.Об этом в четверг, 28 декабря сообщает газета Times of Malta.По данным издания, людей на борту лайнера не было.На место происшествия прибыли представители аэропорта, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта."Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило сильных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил", — сообщил газете представитель компании Жан-Поль Саммут.Управление по транспорту Мальты и администрация воздушной гавани проводят расследование.