28.12 08:28 MIGnews.com
На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта
Частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X пробил ограждение и врезался в здание, где находятся офисы строительной компании Polidano Group. К счастью, никто не пострадал.
Об этом в четверг, 28 декабря сообщает газета Times of Malta.
По данным издания, людей на борту лайнера не было.
На место происшествия прибыли представители аэропорта, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта.
"Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило сильных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил", — сообщил газете представитель компании Жан-Поль Саммут.
Управление по транспорту Мальты и администрация воздушной гавани проводят расследование.
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