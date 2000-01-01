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Утром в Москве задержали экс-директора `Меньшевик` 28.12 07:53   MIGnews.com

Утром в Москве задержали экс-директора "Меньшевика"

Полицейские задержали стрелявшего в здании фабрики "Меньшевик" экс-директора Илью Аверьянова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД.

По словам источника, подозреваемый скрывался на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве. Сейчас он находится на допросе в СК РФ.

По данным следствия, утром 27 декабря, подозреваемый вступил в перепалку с нынешним руководителем предприятия вследствие чего он достал ружье "Сайга" и устроил стрельбу. В результате "огня", погиб охранник фабрики. Против Аверьянова возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — приводи слова представителя Московской прокуратуры.

Также сообщается, что стрелявший покинул территорию за несколько часов до того, как сотрудники полиции оцепили район. При бегстве экс-директор "Меньшевика" бросил оружие.

По данным агентства, Аверьянов имел огнестрельное оружие на законном основании: мужчина продлевал в 2015 году лицензию на карабин "Сайга". По этому по мнению директора Росгвардии Александра Хинштейна, некоторая информация СМИ о осуждении стрелявшего за преступления, связанные с оружием являются не действительными.
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