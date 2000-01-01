28.12 08:20 MIGnews.com

Взрыв в Санкт-Петербурге: новые жертвы и новые сведения

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В магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко."В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, начиненного поражающими элементами", — заявила она.По ее словам, на данный момент рассматриваются все версии произошедшего. Эту информацию подтвердил глава местного СК Александр Клаус. Также в СМИ появилась информация о том, что в связи с взрывом, власти создали оперативно-следственную группу из следователей ФСБ и МВД.По данным РБК, из-за взрыва в магазине пострадали не только покупатели, но и его сотрудники. "Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались. В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемых посетителями в камерах хранения", — приводит издание слова источника в пресс-службе компании, которой принадлежит сеть "Перекресток"По словам очевидцев, от взрыва больше всего пострадал охранник магазина. Также они сообщили, что взрывное устройство активировали "в районе 19:00". "В момент взрыва "Перекресток" был в зоне моей видимости, так как я шел, чтобы купить продуктов. Я очень хорошо почувствовал взрыв на земле, когда упал. Естественно, был громкий звук, и потому я в шоке забежал в свой двор по соседству. Потом увидел, что пострадавших вынимали спасатели", — рассказал РБК очевидец Артур Ерицян.В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом" (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ). По последним данным администрации города, при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге пострадали 13 человек: пять человек от госпитализации отказались. Трое пострадавших остаются в больницах в удовлетворительном состоянии, а еще пятеро — в состоянии средней тяжести.В МЧС уточнили, что в районе кассы супермаркета около 18:30 произошел хлопок. А при прибытии на место инцидента, спасатели не зафиксировали пожара.