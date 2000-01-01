28.12 09:08 MIGnews.com

В Мексике застрелена модель из Венесуэлы

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В мексиканском городе Сан-Педро (штат Нуэво-Леон) была убита 27-летняя венесуэльская модель Андреина Элисабет Эскалона.Об этом в четверг, 28 декабря сообщает портал am.com.mx.Девушка была застрелена в автомобиле, где также находился ее 31-летний спутник Родриго Овидио Салас Гонсалес, отмечает издание.Несмотря на полученные ранения, мужчина выжил, а получившая несколько пуль в голову девушка была госпитализирована и скончалась в больнице, передает новостной сайт.Согласно данным агентсва, черный Mercedes Benz C280, в котором ехали Эскалона и Гонсалес, расстреляли на проспекте Моронес Приэто вскоре после того, как они отъехали от клуба La Kaprishosa в Монтерее, направляясь домой в Санта-Катарину.Гонсалес до нападения работал в баре El Canto, его венесуэльская подруга была фотомоделью, снималась в том числе для "мужских журналов".Полиция проверяет версию, согласно которой вооруженное нападение стало следствием ссоры с другими посетителями клуба.