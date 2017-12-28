28.12 08:38 MIGnews.com
Нападение на охранника детского сада в Рамат-Гане
В Рамат-Гане, на улице Бар Ора неизвестный атаковал охранника детского сада с целью захвата оружия.
Охранник выстрелил в воздух в момент попытки захвата оружия.
68-летний охранник получил ранение головы и в состоянии средней степени тяжести эвакуирован в больниц Тель Ха-Шомер.
Полиция заявила, что речь идет о криминальном инциденте. Полиция прочесывает близлежащий район в поисках нападавшего.
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