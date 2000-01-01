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Фото: DVIDSHUB/flickr 29.01 11:05   MIGnews.com

В Кабуле боевики ИГ атаковали военный университет

В Кабуле группа из пяти боевиков атаковала национальный оборонный университет имени Маршала-Фахима, сообщает Pajhwok.

Сообщается, что на данный момент на территории учебного заведения все еще ведутся бои между террористами и правительственными войсками. По данным издания, троих атаковавших ликвидировали, одного задержали. Еще один продолжает оказывать сопротивление.

Также Pajhwok располагает информацией о потерях среди силовиков. По последним подсчетам, в результате стрельбы погибли двое военнослужащих и десять получили ранение.

Все дорого ведущие к университету контролируются властями. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Напомним, в минувшие выходные в Кабуле прогремел взрыв в дипломатическом квартале. В результате теракта погибли 95 человек.
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