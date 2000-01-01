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Нападашим на псковских десантников в Чечне вынесли приговор 29.01 14:05   MIGnews.com

Нападашим на псковских десантников в Чечне вынесли приговор

Нападавших на псковских десантников в Чечне в 2000 году, суд приговорил к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет (СК).

Жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева признали виновными в участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Так, двое обвиняемых в составе группировки под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба совершили вооруженное нападение на позиции 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Тогда, в ходе столкновения, длившегося всю ночь, погибли 84 российских солдата и четверо получили ранение.

Ранее приговорили к судному заключению еще девятерых участников боестолкновения, в том числе и гражданина Украины и члена военной организации "УНА-УНСО" Александра Малофеева.
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