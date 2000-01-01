29.01 14:20 MIGnews.com

11 солдат погибли в результате атаки на базу в Кабуле

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Одиннадцать военнослужащих погибли в результате атаки на военную базу в Кабуле. Инцидент произошел возле Национального университета обороны.Также 15 солдат получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Афганистана.Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", известная как ISIS.Сообщается, что в нападении участвовали 5 боевиков: четыре из них были застрелены, а один арестован.Террористы были вооружены ракетными гранатами и автоматическими винтовками.