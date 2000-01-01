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30.01 00:34   MIGnews.com

Индия: при падении автобуса в реку погибли 10 человек

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал в реку. Инцидент произошёл утром 29 января, его причина пока неизвестна.

В результате падения автобуса, рассчитанного на 42 пассажирских места, погибли по меньшей мере 10 человек, семеро были спасены, остальные считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что местные жители, недовольные запоздалым прибытием на место происшествия полиции и экстренных служб, закидали их машины камнями, передает RT со ссылкой на местные СМИ.
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