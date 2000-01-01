29.01 04:21 MIGnews.com

Илон Маск разработал огнемет на случай зомби-апокалипсиса

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Илон Маск разработал безопасные огнеметы на случай зомби-апокалипсиса. Их будет продавать одна из его компаний - Тhe Boring Company. Об этом предприниматель сообщил в Twitter."Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды мертвецов, либо мы вернем деньги!", - пообещал Маск покупателям.Позднее Маск опубликовал еще несколько постов посвященных огнемету. Сперва основатель компании Tesla и SpaceX призвал подписчиков не покупать оружие его разработки, добавив "если, конечно, вы не хотите повеселиться". А затем бизнесмен опроверг слухи о том, что его подопечные разрабатывают план по подготовке нашествия зомби, чтобы подстегнуть спрос на негоThe Boring Company планирует продать всего 20 тысяч единиц огнеметов стоимостью 500 долларов. Вдобавок к нему компания также предлагает купить огнетушитель по 30 долларов."Конечно, можно купить его и дешевле где-то еще, но у этого крутой стикер а кнопка для удобства прямо сверху", - сказано на сайте компании.