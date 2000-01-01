29.01 15:54 MIGnews.com

Экс-мэр Лондона защищает Гитлера на иранском ТВ

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Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон выступил на государственном канале Ирана Press TV, снявшись в телепередаче, где обсуждалась тема "Использовался ли Холокост для угнетения других народов?" Телепередача вышла в эфир 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста.Участникам телешоу предложили выразить свои мысли на вышеуказанную тему. Кроме того, все желающие могли позвонить и поделиться своей точкой зрения, что они и не преминули сделать – студия включала звонки от людей, которые повторяли самые распространенные антисемитские предрассудки и восхваляли Гитлера. Один из позвонивших назвал существование Адольфа Гитлера "фантастическим" историческим эпизодом для Еврейского государства, потому что "кабы не Гитлер, не был бы Израиля".В свою очередь, ведущий Рошан Мухаммед Салех назвал Холокост "индустрией". А на его фразу: "Я не знаю, умерло 6 миллионов, 4 миллиона или 2 миллиона ... нет смысла спорить о цифрах", Кен Ливингстон ответил, что нет "надежного подтверждения" о шести миллионах жертв Холокоста.Кроме того, и ранее замеченный в юдофобских ремарках бывший градоначальник британской столицы повторил свои слова о том, что фюрер нацистской Германии сотрудничал с сионистами с целью переезда евреев в Израиль.Напомним, что в апреле прошлого года 71-летнего Ливингстона лишили партбилета Лейбористской партии Великобритании за слова о том, что Гитлер поддерживал сионизм и выступал за перемещение евреев в Израиль.