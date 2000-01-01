Экс-мэр Лондона защищает Гитлера на иранском ТВ

Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон выступил на государственном канале Ирана Press TV, снявшись в телепередаче, где обсуждалась тема "Использовался ли Холокост для угнетения других народов?" Телепередача вышла в эфир 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста.
Участникам телешоу предложили выразить свои мысли на вышеуказанную тему. Кроме того, все желающие могли позвонить и поделиться своей точкой зрения, что они и не преминули сделать – студия включала звонки от людей, которые повторяли самые распространенные антисемитские предрассудки и восхваляли Гитлера. Один из позвонивших назвал существование Адольфа Гитлера "фантастическим" историческим эпизодом для Еврейского государства, потому что "кабы не Гитлер, не был бы Израиля".
В свою очередь, ведущий Рошан Мухаммед Салех назвал Холокост "индустрией". А на его фразу: "Я не знаю, умерло 6 миллионов, 4 миллиона или 2 миллиона ... нет смысла спорить о цифрах", Кен Ливингстон ответил, что нет "надежного подтверждения" о шести миллионах жертв Холокоста.
Кроме того, и ранее замеченный в юдофобских ремарках бывший градоначальник британской столицы повторил свои слова о том, что фюрер нацистской Германии сотрудничал с сионистами с целью переезда евреев в Израиль.
Напомним, что в апреле прошлого года 71-летнего Ливингстона лишили партбилета Лейбористской партии Великобритании за слова о том, что Гитлер поддерживал сионизм и выступал за перемещение евреев в Израиль.