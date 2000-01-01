29.01 17:04 MIGnews.com

ХАМАС не впустил женщин на футбольный матч

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Правоохранительные органы сектора Газа не пустили на зрительские трибуны десятки женщин, которые хотели поддержать команды, участвовавшие в матче, проходившем в лагере беженцев Нусейрат (южнее города Газа) 28 января.В результате, как пишет AFP, некоторым женщинам пришлось смотреть матч командами Аль-Нусейрата и Аль-Джалы, стоя за забором."Мы пришли сюда, чтобы поддержать команду и молодежь Аль-Нусейрата и посмотреть на игру, но были удивлены присутствием стражи ХАМАСа, которая закрыла перед нами ворота, не позволив войти вовнутрь", - говорит Аят Осман.В свою очередь, организаторы матча утверждают, что раньше впускали только родственниц игроков, однако воскресный матч должен был стать первым, на котором собирались были впустить всех женщин, желающих посетить матч. Для это должны были организовать секцию только для женщин. Несмотря на это, для зрительниц ворота оказались закрыты и они этим очень возмущены.Руководство клуба "Аль-Нусейрат" выступает за либерализацию исламских законов и за то, чтобы женщинам позволили присутствовать на футбольных матчах.В ХАМАСе действия правоохранительных органов не прокомментируют.