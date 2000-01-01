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Фитнесс-приложение слило места дислоцирования баз ЦАХАЛа | Фото: Israel Defense Forces/Flickr29.01 17:46   MIGnews.com

Фитнес-приложение слило места дислоцирования баз ЦАХАЛа

Военные по всему миру бьют в набат – солдаты неумышленно выдали месторасположение самых засекреченных армейских баз. ЦАХАЛ не стал исключением.

В центре скандала оказалась Strava – популярное мобильное приложение для фитнеса, которое было установлено 27 миллионами пользователей по всему миру. Основной функцией такого рода программ является использование геолокации для отслеживания маршрутов бега или велопоездок. В результате двух лет существования приложения (с 2015 года) была создана так называемая "тепловая карта" (Global Heat Map), изображающая самые популярные маршруты пользователей Strava. Сама карта была опубликована еще в ноябре 2017 года, однако общественный интерес привлекла лишь недавно.

На ней видно, что наиболее оживленные зоны (а по факту, где проживает наибольшее число пользователей программы) – в США и Европе, однако куда больше любопытства вызывает "оживление" на военных базах и других малоизвестных и потенциально уязвимых объектах.

Израильский программист Ран Бар-Зик проанализировал "тепловую карту" и обнаружил непреднамеренное раскрытие нескольких мест дислокации и патрулирования израильских военнослужащих. В частности, это касается базы в районе Димоны, патрульный маршрут около авиабазы "Хацор" и другие патрули ЦАХАЛа на севере страны.

Кроме того, были "освещены" маршруты солдат американского контингента в Ираке, служащих в лагерях Таджи и Спейхер, а также на военных аэродромах "Кайяра Вест" и "Аль-Асад". Были обнаружены и менее известные укрепления американцев на Ближнем Востоке: аэродром Баграм к северу от Кабула, и блокпост в сирийском Эль-Камышле – оплоте поддерживаемых американцами курдов.

Одна из опасностей, представляемая приложением, заключается в том, что солдаты не выключали его и свои фитнес-браслеты даже во время путешествий на автомобиле, таким образом были обнаружены и дорожные маршруты.
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