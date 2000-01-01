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Раввин Стены Плача извинился за дискриминацию женщин | Фото: The White House/Flickr29.01 19:45   MIGnews.com

Раввин Стены Плача извинился за дискриминацию женщин

Главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович выразил свои извинения главному редактору израильского бизнес-издания Globes Нааме Сикулер за дискриминационное отношение к одной из репортерш портала во время состоявшегося на прошлой неделе визита вице-президента Майка Пенса к Стене.

"Я хочу выразить свое сожаление в связи с муками, доставленными политическому и дипломатическому обозревателю вашей газеты", - заявил рав, имея в виду Таль Шнайдер.

Рабинович заверил в том, что будет очень рад как можно скорее организовать встречу и визит к Стене Плача как для самой Сикулер, так и для всех, кого она пожелает взять с собой. При личной встрече он обещал объяснять уладить все разногласия с журналистами.

Сикулер получил письмо в понедельник, 29 января. Копии были доставлены послу США в Израиле Дэвиду Фридману, гендиректору фонда "Наследие Стены Плача" Мордехаю Элиаву и директору фонда по связям со СМИ Йоханне Бисраор.

Ранее Шнайдер пригрозила подать против Рабиновича иск за сегрегацию репортеров и фотографов женского пола от их коллег-мужчин во время визита Пенса к Стене 23 января. На подиуме, построенном для журналистов на площади Западной стены, около женщин должны были стоять за мужчинами. Однако представительницы прекрасного пола не растерялись и, сняв покрытие со стульев, встали на них и оказались даже выше стоявших впереди мужчин.
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