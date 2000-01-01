29.01 08:47 MIGnews.com

Вынужденная посадка самолета Royal Jordanian в Бен-Гурион

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По сообщениям в израильских СМИ, самолет иорданской авиакомпании Royal Jordanian совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион.Причиной стала плохая видимость в аэропорту Аммана. Самолет следовал по маршруту Бангкок-Амман.На борту самолета находились 118 израильтян и 55 иностранцев. Израильтяне покинули самолет, а иностранцы продолжат полет в Иорданию через час.