29.01 08:47 MIGnews.com
Вынужденная посадка самолета Royal Jordanian в Бен-Гурион
По сообщениям в израильских СМИ, самолет иорданской авиакомпании Royal Jordanian совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Бен-Гурион.
Причиной стала плохая видимость в аэропорту Аммана. Самолет следовал по маршруту Бангкок-Амман.
На борту самолета находились 118 израильтян и 55 иностранцев. Израильтяне покинули самолет, а иностранцы продолжат полет в Иорданию через час.
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