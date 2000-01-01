Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 29.06 10:48   MIGnews.com

Президент Бразилии отказался от участия в саммите G20

Глава Бразилии Мишел Темер сообщил, что не поедет в Гамбург для участия в саммите G20. Мероприятие пройдет 7-8 июля.

Решение было принято на фоне скандала внутри Бразилии. Ранее генпрокурор потребовал предъявить главе государства обвинение в "пассивной коррупции".

Как пишет РИА Новости, соответствующие документы он направил в Верховный суд. По правилам Бразилии, теперь депутаты должны при помощи голосования решить, может ли суд вести дело против государственного лидера.

Если президента признают виновным, ему грозит лишение свободы и штраф.

Напомним, расследование в отношении президента началось после того, как в распоряжении СМИ появилась аудиозапись. На ней слышен голос, похожий на голос Темера, он дает распоряжение заплатить почти 600 тысяч долларов бывшему руководителю палаты депутатов за молчание по делу, связанному с нефтяной фирмой.

Мишел Темер утверждает, что данная аудиозапись является фальшивкой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:45
Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца
11:25
Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня
11:22
Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены
10:23
Умер экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев
09:49
СМИ: США подготовили нападение на сирийскую авиабазу
09:31
Нетаниягу: "Атакующий нас подвергнется ответной атаке"
09:22
Арестованы 6 террористов, объявленных в розыск
09:15
Принято решение о досрочном освобождении Ольмерта
08:51
Нетаниягу: "Ариэль всегда будет частью Израиля"
08:20
Подросток протаранил ворота резиденции президента Бразилии
08:18
Германия отменила гигантскую сделку с Израилем
07:55
Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке террористов
07:19
Казначея Ватикана обвинили в секс-преступлениях
07:17
Алалуф спас от закрытия 2 убежища для жертв насилия в семье
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus