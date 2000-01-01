29.06 10:48 MIGnews.com

Президент Бразилии отказался от участия в саммите G20

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава Бразилии Мишел Темер сообщил, что не поедет в Гамбург для участия в саммите G20. Мероприятие пройдет 7-8 июля.Решение было принято на фоне скандала внутри Бразилии. Ранее генпрокурор потребовал предъявить главе государства обвинение в "пассивной коррупции".Как пишет РИА Новости, соответствующие документы он направил в Верховный суд. По правилам Бразилии, теперь депутаты должны при помощи голосования решить, может ли суд вести дело против государственного лидера.Если президента признают виновным, ему грозит лишение свободы и штраф.Напомним, расследование в отношении президента началось после того, как в распоряжении СМИ появилась аудиозапись. На ней слышен голос, похожий на голос Темера, он дает распоряжение заплатить почти 600 тысяч долларов бывшему руководителю палаты депутатов за молчание по делу, связанному с нефтяной фирмой.Мишел Темер утверждает, что данная аудиозапись является фальшивкой.