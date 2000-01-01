Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены | Фото: Thinkstock29.06 11:22   MIGnews.com

Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены

Израильские СМИ опубликовали подробности убийства 41-летней Майи Горин в Бат-Яме в начале июня.

Горин на протяжении шести лет жила с 29-летним Исраэлем Катоном.

Катон некоторое время хранил в своей квартире пистолет.

На момент убийства Майя была беременна и Катон знал это.

В ночь убийства он зашел в спальню, подвинул жену и закрыл ей лицо одеялом - чтобы она не видела, что у него пистолет.

выстрелив майю, он вышел из квартиры, постучался к соседям, и убедившись, что там никого нет, вернулся в свою.

Заметив, что он не убил Майю первым выстрелом, он выстрелил ей в голову и затем перерезал ей горло.

После этого Катон принял душ, смыл кровь, одел чистую одежду и пошел на квартиру к своему отцу. Увидев полицейскую машину и услышав крики соседей он осознал, что ему не уйти - и сдался полицейским.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:45
Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца
11:25
Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня
10:48
Президент Бразилии отказался от участия в саммите G20
10:23
Умер экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев
09:49
СМИ: США подготовили нападение на сирийскую авиабазу
09:31
Нетаниягу: "Атакующий нас подвергнется ответной атаке"
09:22
Арестованы 6 террористов, объявленных в розыск
09:15
Принято решение о досрочном освобождении Ольмерта
08:51
Нетаниягу: "Ариэль всегда будет частью Израиля"
08:20
Подросток протаранил ворота резиденции президента Бразилии
08:18
Германия отменила гигантскую сделку с Израилем
07:55
Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке террористов
07:19
Казначея Ватикана обвинили в секс-преступлениях
07:17
Алалуф спас от закрытия 2 убежища для жертв насилия в семье
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus