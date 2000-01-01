29.06 11:22 MIGnews.com

Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ опубликовали подробности убийства 41-летней Майи Горин в Бат-Яме в начале июня.Горин на протяжении шести лет жила с 29-летним Исраэлем Катоном.Катон некоторое время хранил в своей квартире пистолет.На момент убийства Майя была беременна и Катон знал это.В ночь убийства он зашел в спальню, подвинул жену и закрыл ей лицо одеялом - чтобы она не видела, что у него пистолет.выстрелив майю, он вышел из квартиры, постучался к соседям, и убедившись, что там никого нет, вернулся в свою.Заметив, что он не убил Майю первым выстрелом, он выстрелил ей в голову и затем перерезал ей горло.После этого Катон принял душ, смыл кровь, одел чистую одежду и пошел на квартиру к своему отцу. Увидев полицейскую машину и услышав крики соседей он осознал, что ему не уйти - и сдался полицейским.