Эксперты назвали источник распространения вируса Petya
Источником распространения вируса-вымогателя Petya стали бухгалтерские программы на Украине. К такому выводу пришли специалисты компании антивирусного программного обеспечения ESET.
Как передает "Политика Сегодня", компьютеры стали заражаться вирусом тогда, когда украинские пользователи обновили бухгалтерскую программу M.E.Doc. После масштабной атаки на Украине программа распространилась на другие страны.
Для того, чтобы все компьютеры компании были заражены вирусом, достаточно того, чтобы был поражен лишь один компьютер, после чего атака распространится по всей внутренней сети.
От вируса-вымогателя Petya серьезнее всего пострадали компании Украины, Израиля и Италии. Также были совершены атаки на российские компании.