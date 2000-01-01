Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Эксперты назвали источник распространения вируса Petya | Фото: Thinkstock29.06 17:52   MIGnews.com

Эксперты назвали источник распространения вируса Petya

Источником распространения вируса-вымогателя Petya стали бухгалтерские программы на Украине. К такому выводу пришли специалисты компании антивирусного программного обеспечения ESET.

Как передает "Политика Сегодня", компьютеры стали заражаться вирусом тогда, когда украинские пользователи обновили бухгалтерскую программу M.E.Doc. После масштабной атаки на Украине программа распространилась на другие страны.

Для того, чтобы все компьютеры компании были заражены вирусом, достаточно того, чтобы был поражен лишь один компьютер, после чего атака распространится по всей внутренней сети.

От вируса-вымогателя Petya серьезнее всего пострадали компании Украины, Израиля и Италии. Также были совершены атаки на российские компании.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:44
Либерман затормозил продвижение скандального законопроекта
17:26
Лавров надеется, что встреча Трампа и Путина состоится
17:11
Американка убила своего бойфренда, снимая видео для YouTube
16:56
Меркель настаивает на обсуждении проблем изменения климата
16:24
Арабов-воров поймали с поличным
16:11
Коби Перец наказан в назидание другим
15:20
Иракская армия полностью освободила Мосул
14:55
Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу
14:42
В Израиле снизили цены на бензин
14:39
Названа причина смерти экс-солиста "Иванушек"
14:29
Запрет на посещения родственников для заключенных ХАМАСа
13:48
Захарова рассказала, как США готовят интервенцию в Сирию
12:57
Иранский флаг на границе с Израилем: "Мы идем"
12:37
Роналду пропустит матч Кубка конфедераций из-за детей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus