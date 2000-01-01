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Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца 29.06 11:45   MIGnews.com

Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца

Командир тель-авивского округа полиции генерал Моше Эдри ранен при задержании резидента Палестинской автономии, незаконно находившегося на израильской территории.

Эдри заметил человека, возбудившего его подозрения в ресторане в Яффо вечером 28 июня. Эдри был в форме и спросил у мужчины, где он живет. Тот ответил, что в Яффо. Мужчина утверждал, что у него не при себе удостоверения личности, и что он не помнит его номера. Осознав, что его сейчас задержат для допроса, палестинец бросился бежать.

Эдри побежал за палестинцем. Догнав его он попытался задержать его силой, и в завязавшейся драке сломал два пальца. Скрутив палестинца, он вызвал патруль и передал задержанного на полицейскую станцию Яффо.

Утром 29 июня задержанному были предъявлены обвинения в незаконном нахождении на территории Израиля и нападении на офицера полиции.
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