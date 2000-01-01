29.06 12:24 MIGnews.com
Четыре израильских госпиталя подверглись кибератаке
По сообщению национального агентства кибербезопасности, минувшей ночью четыре израильских больницы подверглись кибер-атаке.
Среди атакованных больниц - Пория, Нагария и Асаф Ха-Рофе.
Несколько компьютеров были выведены из-строя в результате кибер-аатки. Власти немедленно предприняли защитные меры, и никакого дальнейшего ущерба причинено не было.
Агентство кибер-безопасности продолжает мониторинг ситуации.
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