29.06 12:24 MIGnews.com

Четыре израильских госпиталя подверглись кибератаке

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По сообщению национального агентства кибербезопасности, минувшей ночью четыре израильских больницы подверглись кибер-атаке.Среди атакованных больниц - Пория, Нагария и Асаф Ха-Рофе.Несколько компьютеров были выведены из-строя в результате кибер-аатки. Власти немедленно предприняли защитные меры, и никакого дальнейшего ущерба причинено не было.Агентство кибер-безопасности продолжает мониторинг ситуации.