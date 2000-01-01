Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












www.instagram.com 29.06 14:39   MIGnews.com

Названа причина смерти экс-солиста "Иванушек"

Бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от остановки сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу и продюсера музыканта Александру Куцевол.

Она отметила, что о дате прощания будет сказано позже. Кроме того, вместо похорон будет кремация.

Куцевол рассказала, что у певца долгое время были проблемы со здоровьем, а в какой-то момент его состояние резко ухудшилось, однако он долгое время отказывался обратиться к врачам.

28 июня 47-летний артист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом "двусторонняя пневмония легких". Позже стало известно о его кончине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:55
Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу
14:42
В Израиле снизили цены на бензин
14:29
Запрет на посещения родственников для заключенных ХАМАСа
13:48
Захарова рассказала, как США готовят интервенцию в Сирию
12:57
Иранский флаг на границе с Израилем: "Мы идем"
12:37
Роналду пропустит матч Кубка конфедераций из-за детей
12:24
Четыре израильских госпиталя подверглись кибератаке
12:18
Москва готовит ответ на арест дипсобственности в США
11:45
Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца
11:25
Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня
11:22
Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены
10:48
Президент Бразилии отказался от участия в саммите G20
10:23
Умер экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев
09:49
СМИ: США подготовили нападение на сирийскую авиабазу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus