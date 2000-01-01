29.06 14:39 MIGnews.com

Названа причина смерти экс-солиста "Иванушек"

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Бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от остановки сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на подругу и продюсера музыканта Александру Куцевол.Она отметила, что о дате прощания будет сказано позже. Кроме того, вместо похорон будет кремация.Куцевол рассказала, что у певца долгое время были проблемы со здоровьем, а в какой-то момент его состояние резко ухудшилось, однако он долгое время отказывался обратиться к врачам.28 июня 47-летний артист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом "двусторонняя пневмония легких". Позже стало известно о его кончине.