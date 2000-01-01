29.06 15:20 MIGnews.com

Иракская армия полностью освободила Мосул

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Боевики террористической организации "Исламское государство" выбиты из иракского города Мосул. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на военное командование страны, передает Интерфакс.Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимали участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.Вторая фаза операции по освобождению западной части города велась с февраля. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.