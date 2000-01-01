Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Арабов-воров поймали с поличным | Фото: Thinkstock29.06 16:24   MIGnews.com

Арабов-воров поймали с поличным

Сотрудники полиции остановили подозрительную машину вблизи арабской деревни Аната. При обыске автомобиля были обнаружены телефоны, драгоценности, деньги и другие вещи, которые как оказалось были крадеными.

Быстрое расследование показало, что все обнаруженные вещи принадлежали еврейской семье, проживающей в городе Маале-Адумим. Также выяснилось, что их дом ограбили часом ранее.

Полиция задержала двух арабов: один оказался жителем Иерусалима, а другой – житель деревни Хизма.

Во время допроса, оба признались в краже со взломом.

В среду вечером, 28 июня, против одного из подозреваемых было предъявлено обвинительное заключение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:11
Коби Перец наказан в назидание другим
15:20
Иракская армия полностью освободила Мосул
14:55
Катар не станет выполнять требования, но готов к диалогу
14:42
В Израиле снизили цены на бензин
14:39
Названа причина смерти экс-солиста "Иванушек"
14:29
Запрет на посещения родственников для заключенных ХАМАСа
13:48
Захарова рассказала, как США готовят интервенцию в Сирию
12:57
Иранский флаг на границе с Израилем: "Мы идем"
12:37
Роналду пропустит матч Кубка конфедераций из-за детей
12:24
Четыре израильских госпиталя подверглись кибератаке
12:18
Москва готовит ответ на арест дипсобственности в США
11:45
Начальник полиции Тель-Авива ранен при аресте палестинца
11:25
Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня
11:22
Бат-Ям: Муж перерезал горло беременной жены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus