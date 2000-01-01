29.06 16:24 MIGnews.com

Арабов-воров поймали с поличным

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Сотрудники полиции остановили подозрительную машину вблизи арабской деревни Аната. При обыске автомобиля были обнаружены телефоны, драгоценности, деньги и другие вещи, которые как оказалось были крадеными.Быстрое расследование показало, что все обнаруженные вещи принадлежали еврейской семье, проживающей в городе Маале-Адумим. Также выяснилось, что их дом ограбили часом ранее.Полиция задержала двух арабов: один оказался жителем Иерусалима, а другой – житель деревни Хизма.Во время допроса, оба признались в краже со взломом.В среду вечером, 28 июня, против одного из подозреваемых было предъявлено обвинительное заключение.